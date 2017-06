6.27.17 Fresh vegetable slaw with dressing and steak sauce

Better Recipes

Fresh vegetable slaw with dressing and steak sauce

From Chef Hunter Morton at Max's Oyster Bar

Farmer’s market vegetable slaw

2 oz shredded kohlrabi

2oz sliced sugar snap peas

2oz sliced kale

2 oz Squash, fine julienne

2 oz carrot, shredded

Dressing

3 oz sliced green onion

¼ cup assorted herbs- whatever you have basil, parsley tarragon, mint,

1 Tablespoon Dijon mustard

¼ c cider vinegar

½ c olive oil

Strawberry Balsamic Steak Sauce

1 cup caramelized shallots

2 c strawberries

½ c ketchup

½ c balsamic vinegar

¼ c apple cider vinegar

¼ c molasses

¼ c maple syrup

1 T crushed black pepper