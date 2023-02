Here are the Winter Storm Anthony snowfall totals so far

HARTFORD, CT (WFSB) - Winter Storm Anthony’s snow intensity let up during the morning hours of Tuesday.

Still, a winter weather advisory was put in place for Connecticut’s northern counties through 7 p.m.

Here’s a look at Tuesday morning snowfall totals so far from the National Weather Service:

Litchfield County

S Watertown 5.5 - 655 AM

SW New Hartford Ce - 5.5 - 700 AM

Bakersville 5.5 - 700 AM

WNW Warren 4.5 700 AM

Hartford County

ENE East Windsor - 6.0 in - 0710 AM

S Simsbury - 6.0 in - 0638 AM

Suffield Depot 3.3 NNE - 5.7 in - 0600 AM

SSW West Hartford - 5.5 in - 0542 AM

SSW Manchester - 5.1 in - 0637 AM

Newington - 5.0 in - 0710 AM

Bradley AP - 4.9 in - 0657 AM

NNW Glastonbury - 4.5 in - 0636 AM

Rocky Hill - 4.2 in 0534 AM

Tolland County

E Rockville - 7.0 in - 0641 AM

NW Andover - 6.0 in - 0634 AM

Stafford Springs - 6.0 in - 0510 AM

Staffordville - 6.0 in - 0700 AM

WNW Coventry - 5.5 in - 0227 AM

Central Somers 0.3 N - 5.0 in - 0600 AM

Windham County

Scotland - 6.6 in - 0555 AM

W Canterbury - 6.5 in - 0644 AM

East Killingly 1.3 SW - 4.5 in - 0500 AM

Fairfield County

New Canaan - 7.0 in - 0800 AM

SE Wilton - 7.0 in - 0753 AM

Norwalk - 6.1 in - 0700 AM

Redding - 5.6 in - 0700 AM

Bethel - 5.5 in - 0700 AM

SSE Greenwich - 5.2 in - 0638 AM

Ridgefield - 5.0 in - 0630 AM

Stratford - 5.0 in - 0700 AM

SSE Easton - 4.5 in - 0230 AM

Bethel 4.5 SSE - 4.0 in - 0700 AM

Bridgeport Airport - 4.0 in - 0700 AM

Middlesex County

NNW Portland - 5.0 in - 0519 AM

Westbrook - 2.8 in - 0436 AM

New Haven County

ENE Naugatuck - 6.2 in - 0745 AM

Hamden - 5.5 in - 0730 AM

Meriden - 5.5 in - 0700 AM

Seymour 1.2 WSW - 5.5 in - 0700 AM

Milford - 5.0 in - 0600 AM

ENE Ansonia - 4.7 in - 0550 AM

New Haven - 4.5 in - 0740 AM

Wallingford - 4.5 in - 0810 AM

Guilford - 4.0 in - 0700 AM

Killingworth - 3.8 in - 0700 AM

New London County

Norwich - 6.7 in - 0600 AM

WSW Franklin - 5.5 in - 0629 AM

Norwich 5.2 SE - 5.5 in - 0700 AM

Pawcatuck - 5.0 in - 0700 AM

East Lyme - 4.5 in - 0600 AM

Groton - 4.0 in - 0700 AM

Preston - 4.0 in - 0700 AM

Waterford - 3.2 in - 0700 AM

Old Lyme -3.0 in - 0700 AM

